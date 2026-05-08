Il leader del partito al governo nel Regno Unito ha dichiarato di non avere intenzione di dimettersi dopo i risultati delle recenti elezioni locali. Ha affermato di voler completare il suo mandato, pur riconoscendo le sfide emerse dal voto e assumendosi la responsabilità delle difficoltà incontrate. La sua posizione è stata comunicata in un momento di tensione politica, con il partito che affronta un calo di consensi.

Il primo ministro britannico, Keir Starmer, ha escluso l’ipotesi di dimissioni dopo i risultati delle elezioni locali nel Regno Unito, assumendosi però la responsabilità delle difficoltà emerse dal voto. “No, non ho intenzione di tirarmi indietro e gettare il Paese nel caos”, ha dichiarato Starmer rispondendo alle domande dei giornalisti. Alla domanda sulla possibilità di restare a Downing Street fino alle prossime elezioni generali, il leader laburista ha ribadito: “Sono stato eletto per un mandato di cinque anni e intendo portarlo a termine”. Starmer ha ammesso che i risultati elettorali “fanno male”, ma ha sottolineato che la situazione non indebolirà la sua determinazione politica.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Regno Unito, Starmer: "Non mi dimetto, intendo portare a termine mandato"

Notizie correlate

Regno Unito, un ex dirigente Amazon come presidente dell’Antitrust: Starmer dà mandato di cinque anni a Doug GurrIl governo laburista britannico ha annunciato la nomina di Doug Gurr, ex dirigente del colosso americano Amazon, a presidente in via permanente della...

Tsunami Farage sulle elezioni locali nel Regno Unito, crollano i Labour ma Starmer resiste: “Mi assumo la responsabilità, ma il governo va avanti”Tsunami Farage alle elezioni nel Regno Unito, crollano i Labour ma Starmer resiste: "Mi assumo la responsabilità, ma il governo va avanti" Il...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Crollo Labour in Galles e Scozia: in arrivo un’onda indipendentista?; Regno Unito: nonostante il tracollo, Starmer resta al suo posto; Elezioni locali Regno Unito, Verdi all'attacco su Londra; Regno Unito, voto cruciale e rischio disastro per il premier: È lo Starmer-geddon.

Tsunami Farage sulle elezioni locali nel Regno Unito, crollano i Labour ma Starmer resiste: Mi assumo la responsabilità, ma il governo va avantiTsunami Farage alle elezioni nel Regno Unito, crollano i Labour ma Starmer resiste: Mi assumo la responsabilità, ma il governo va avanti ... lanotiziagiornale.it

Regno Unito, batosta per i labour alle amministrative ma Starmer va avantiLONDRA (REGNO UNITO) - Le elezioni amministrative nel Regno Unito confermano il momento di forte difficoltà del Partito laburista del premier Keir Starmer, mentre avanza con decisione Reform UK, la fo ... laprovinciacr.it

Regno Unito, batosta laburista alle elezioni locali: Starmer tira dritto, Farage gongola x.com

Elezioni locali nel Regno Unito, Farage esulta: "Svolta storica nella politica britannica. Vinciamo in feudi sia dei Tory sia del Labour, andremo al governo". Il premier laburista Starmer: "Un risultato pesante ma il governo va avanti" #ANSA - facebook.com facebook