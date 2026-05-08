Regione Puglia | finanziamento della promozione dei vini pugliesi all’estero Giunta

La Giunta regionale ha approvato il bando dedicato alla promozione dei vini pugliesi sui mercati esteri per le campagne 2026-2027, nell’ambito del programma per l’Organizzazione Comune dei Mercati (OCM) Vino. La decisione riguarda il finanziamento di iniziative volte a sostenere l’esportazione e la diffusione dei vini della regione all’estero. La misura è stata ufficialmente ratificata con una delibera approvata di recente.

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Di Nino Sangerardi: La Giunta regionale ha ratificato il bando “Promozione sui mercati dei Paesi Terzi dell’OCM Vino– campagna 2026-2027”. Iniziativa che “rappresenta un’opportunità concreta per sostenere la competitività dei vini pugliesi sui mercati extra Unione Europea, favorendo l’apertura di nuovi sbocchi commerciali e il consolidamento di quelli esistenti”. Le risorse disponibili sono destinate ai progetti promossi da imprese pugliesi per un importo complessivo di 5.234.946,99 euro, e ai progetti multiregionali, ovvero in partnership con realtà di altre regioni pari a 500.000 euro. I contributi, erogati direttamente da AGEA, possono coprire fino al 50% delle spese ammissibili, con un finanziamento massimo di 1 milione di euro per progetto.🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Regione Puglia: finanziamento della promozione dei vini pugliesi all’estero Giunta Notizie correlate Latte: decine di disdette ad allevatori pugliesi Cia Puglia: troppo dall'esteroDi seguito un comunicato diffuso da Cia Puglia: Sono decine le disdette di acquisto di latte crudo arrivate negli ultimi giorni agli allevatori... Buoni educativi per gli asili nido pugliesi, la Regione Puglia sblocca stanziamento da 6 milioniLa Regione Puglia, con una delibera di Giunta, ha stanziato circa 6,1 milioni di euro per coprire completamente la richiesta dei buoni educativi per... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Rifiuti, la Giunta stanzia 6,8 milioni di euro per il potenziamento dell’impiantistica pubblica per il trattamento della FORSU; Sui finanziamenti a tasso zero la regione Puglia apripista negli aiuti alle famiglie deboli; Regione Puglia: finanziamento della promozione dei vini pugliesi all’estero; Avviso Manifestazione di interesse per progetti di mobilità sostenibile a finalità turistiche - FUNT di parte capitale, triennio 2026-2028. Regione Puglia: finanziamento della promozione dei vini pugliesi all’estero GiuntaL’Avviso è rivolto a un’ampia platea di soggetti della filiera vitivinicola, tra cui organizzazioni professionali, produttori, consorzi di tutela, associazioni, cooperative e reti di impresa, anche in ... noinotizie.it Disavanzo della sanità in Puglia, Adriana Poli Bortone bacchetta la sinistra: Rimbalzo di responsabilità sgradevoleFinanziamento della sanità pubblica e disavanzo regionale, il sindaco di Lecce, Adriana Poli Bortone, interviene dopo le dichiarazioni del presidente della ... corrieresalentino.it Con l'approvazione del VI Piano Regionale delle Politiche Sociali 2026–2028 da parte della Regione Puglia, il Comune di Barletta avvia il percorso di progettazione partecipata per... Leggi l'articolo facebook No. L'eolico non danneggia il turismo. REGIONE PUGLIA: Installato Eolico 2005-2025 : + 1000% (Dati Terna) Presenze turistiche annuali 2005-2025: + 250% (Dati Istat) (Mauro Romanelli su FB) x.com