Regione Puglia | finanziamento della promozione dei vini pugliesi all’estero Giunta

Da noinotizie.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Giunta regionale ha approvato il bando dedicato alla promozione dei vini pugliesi sui mercati esteri per le campagne 2026-2027, nell’ambito del programma per l’Organizzazione Comune dei Mercati (OCM) Vino. La decisione riguarda il finanziamento di iniziative volte a sostenere l’esportazione e la diffusione dei vini della regione all’estero. La misura è stata ufficialmente ratificata con una delibera approvata di recente.

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Di Nino Sangerardi: La Giunta regionale ha ratificato il bando “Promozione sui mercati dei Paesi Terzi dell’OCM Vino– campagna 2026-2027”. Iniziativa che   “rappresenta un’opportunità concreta per sostenere la competitività dei vini pugliesi sui mercati extra Unione Europea, favorendo l’apertura di nuovi sbocchi commerciali e il consolidamento di quelli esistenti”. Le risorse disponibili sono destinate ai progetti promossi da imprese pugliesi per un importo complessivo di 5.234.946,99 euro, e ai progetti multiregionali, ovvero in partnership con realtà di altre regioni pari a 500.000 euro. I contributi, erogati direttamente da AGEA, possono coprire fino al 50% delle spese ammissibili, con un finanziamento massimo di 1 milione di euro per progetto.🔗 Leggi su Noinotizie.it

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