Sono iniziati i lavori di riqualificazione di due aree in Puglia dedicate ai lavoratori migranti impiegati nel settore agricolo. In particolare, sono stati avviati i cantieri a Borgo Mezzanone e Nardò, con un investimento complessivo di 15 milioni di euro. I progetti prevedono la creazione di 349 posti letto attraverso il riutilizzo di immobili pubblici, con consegna prevista entro la fine dell’anno. È stato anche realizzato un video rendering del Villaggio dell’Accoglienza.

Politiche migratorie, al via i cantieri di Borgo Mezzanone e Nardò: 349 posti letto in immobili pubblici riqualificati per lavoratori migranti in agricoltura Gli interventi da 15 milioni di euro saranno completati entro dicembre. Aperta ieri anche la foresteria di Turi, pronta ad accogliere 40 persone Sono partiti in contemporanea, a nord e a sud della Puglia, i due cantieri che entro dicembre consegneranno spazi pubblici riqualificati e riconvertiti all’accoglienza abitativa dei lavoratori e delle lavoratrici migranti impiegate in agricoltura. L’intervento, a regia della Regione Puglia, è sostenuto dal Ministero dell’Interno attraverso le risorse del POC Legalità 2014-2020.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Regione Puglia, al via il cantiere di Borgo Mezzanone. Video rendering del Villaggio dell’Accoglienza

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