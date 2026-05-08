Regione Puglia al via il cantiere di Borgo Mezzanone Video rendering del Villaggio dell’Accoglienza

Da ilsipontino.net 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono iniziati i lavori di riqualificazione di due aree in Puglia dedicate ai lavoratori migranti impiegati nel settore agricolo. In particolare, sono stati avviati i cantieri a Borgo Mezzanone e Nardò, con un investimento complessivo di 15 milioni di euro. I progetti prevedono la creazione di 349 posti letto attraverso il riutilizzo di immobili pubblici, con consegna prevista entro la fine dell’anno. È stato anche realizzato un video rendering del Villaggio dell’Accoglienza.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Politiche migratorie, al via i cantieri di Borgo Mezzanone e Nardò: 349 posti letto in immobili pubblici riqualificati per lavoratori migranti in agricoltura Gli interventi da 15 milioni di euro saranno completati entro dicembre. Aperta ieri anche la foresteria di Turi, pronta ad accogliere 40 persone Sono partiti in contemporanea, a nord e a sud della Puglia, i due cantieri che entro dicembre consegneranno spazi pubblici riqualificati e riconvertiti all’accoglienza abitativa dei lavoratori e delle lavoratrici migranti impiegate in agricoltura. L’intervento, a regia della Regione Puglia, è sostenuto dal Ministero dell’Interno attraverso le risorse del POC Legalità 2014-2020.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

regione puglia al via il cantiere di borgo mezzanone video rendering del villaggio dell8217accoglienza
© Ilsipontino.net - Regione Puglia, al via il cantiere di Borgo Mezzanone. Video rendering del Villaggio dell’Accoglienza

Notizie correlate

Un Villaggio dell’Accoglienza per superare il ghetto: presentato alla Prefettura di Foggia il progetto di Regione Puglia per Borgo MezzanoneUn Villaggio dell’Accoglienza per superare il ghetto: presentato alla Prefettura di Foggiail progetto di Regione Puglia per Borgo Mezzanone Al via la...

'Villaggio dell'Accoglienza' a Borgo Mezzanone: al via i lavori di riconversione dell'ex CaraSono partiti in contemporanea, a nord e a sud della Puglia, i due cantieri che entro dicembre consegneranno spazi pubblici riqualificati e...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Al via la fase operativa del Forum Regionale per lo Sviluppo Sostenibile: quattro tappe ed un evento di restituzione finale per coinvolgere la società civile; Avviso Manifestazione di interesse per progetti di mobilità sostenibile a finalità turistiche - FUNT di parte capitale, triennio 2026-2028; Primo tavolo interregionale dedicato al mobile imbottito e dell’arredo, presidente Regione Puglia: Insieme alla Basilicata per rilanciare il comparto. Già dalla prossima settimana i primi incontri tecnici per dar vita al Distretto; Occupazione, la Regione Puglia punta a 10 mila nuovi posti di lavoro.

regione puglia regione puglia al viaFiera del Levante, al via il nuovo Piano di formazione specialistica della Regione PugliaAl via in Fiera del Levante a Bari il nuovo Piano di formazione specialistica promosso dal Dipartimento Welfare della Regione Puglia ... trmtv.it

regione puglia regione puglia al viaFondazione Puglia: al via i Bandi per il Welfare, la Ricerca scientifica e tecnologica, e gli Eventi culturali estivi 2026Fondazione Puglia: al via i Bandi per il Welfare, la Ricerca scientifica e tecnologica, e gli Eventi culturali estivi 2026 ... ilikepuglia.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.