Una donna di 38 anni di Chiaravalle sta attendendo con ansia i risultati di alcuni referti istologici, mentre il tempo sembra passare senza soste. La sua condizione patologica richiede attenzione immediata, e i medici stanno analizzando i campioni prelevati nel tentativo di definire la diagnosi. La situazione si trascina da settimane, e i risultati sono ancora in fase di attesa.

Il tempo, che in una patologia oncologica è un tiranno spietato capace di segnare il confine tra la cura e il destino, sta scorrendo inesorabile per una 38enne di Chiaravalle. La sua odissea inizia a novembre, quando risponde allo screening regionale: "Ho risposto alla lettera quando non sapevo ancora di essere in gravidanza. Non pensavo di finire in un cortocircuito senza fine", racconta la donna, oggi giunta al settimo mese di attesa, non solo del figlio ma anche di una risposta vitale. Il 19 gennaio scorso, all’ospedale di Jesi, si è sottoposta a una biopsia. L’esito era previsto in "un mese, massimo quaranta giorni". A febbraio la risposta è stata gelida: "Ho sollecitato, ma mi hanno detto che tutti questi esami sono in ritardo ".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Referti istologici, per la 38enne il ritardo continua

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