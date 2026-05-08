Reddito di giornalanza | giusto il referendum per eliminarlo ma con qualche precauzione
120 mila firme in una settimana a mezzo: la campagna per abolire per via referendaria il “reddito di giornalanza” è partita con il botto. Segno che l’iniziativa lanciata il 27 aprile da Schierarsi, associazione tra i cui fondatori c’è Alessandro Di Battista, ha colto un punto sensibile nell’opinione pubblica: l’avversione per certo sistema mediatico che, nonostante il discredito di cui soffre, continua a incassare soldi dai contribuenti. Una battaglia politica che richiama il Movimento 5 Stelle prima maniera, quello di Beppe Grillo affiancato da Gianroberto Casaleggio, ma che evidentemente rappresenta un tema evergreen. Anche la modalità...🔗 Leggi su It.insideover.com
Referendum: Perché Meloni vuole cambiare la Costituzione
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