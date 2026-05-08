Recuperate dai carabinieri e restituite a Milazzo le statuette lignee rubate oltre 50 anni fa

I carabinieri hanno restituito a Milazzo alcune statuette lignee che erano state rubate nel 1975. Le opere sacre sono state recuperate dopo un intervento delle forze dell’ordine e ora sono state restituite alla comunità locale. La Procura distrettuale ha coordinato le operazioni di ritrovamento e recupero delle statuette, che erano scomparse da oltre cinque decenni. L’operazione ha coinvolto diverse fasi di indagine e di restauro.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Il recupero delle opere sacre trafugate nel 1975. La Procura distrettuale di Catania ha riconsegnato undici antiche statuette in legno raffiguranti gli apostoli, risalenti al XVIII secolo, che erano state rubate nel 1975 dalla Chiesa ex conventuale di Maria Santissima dell’Idria di Milazzo. Il recupero delle opere è stato possibile grazie alle indagini condotte dai Carabinieri del nucleo per la tutela del patrimonio culturale, che sono riusciti a rintracciare le statuette dopo anni dalla loro scomparsa. Le statuette individuate durante una vendita online. Gli investigatori hanno scoperto che le opere sacre erano state messe in vendita sul sito web di una casa d’aste di Catania.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Recuperate dai carabinieri e restituite a Milazzo le statuette lignee rubate oltre 50 anni fa Notizie correlate Leggi anche: Tornano a Milazzo undici statuette degli apostoli rubate oltre 50 anni fa Milazzo, dopo 50 anni tornano nella chiesa le statuette trafugate nel 1975: restituzione alla presenza della Procura di CataniaDopo quasi mezzo secolo di assenza, undici statuette lignee raffiguranti gli apostoli torneranno oggi nella loro sede originaria a Milazzo, nella... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Tornano a casa gli undici apostoli di legno rubati nel 1975: recuperati dai carabinieri; Roma presentati presso il Comando TPC Carabinieri 337 reperti culturali rimpatriati dagli Stati Uniti; Recuperati dagli Usa 337 beni culturali grazie al lavoro di squadra tra carabinieri e Fbi. C'è anche la testa di Alessandro Magno; Piedimonte Etneo, recuperati dai Carabinieri due asini rubati: denunciati due uomini -. Vicenza, finto Maresciallo sottrae 329mila euro: maxi truffa sventata dai CarabinieriMaxi truffa a Vicenza: un finto Maresciallo raggira una donna per migliaia di euro. Scopri come i Carabinieri hanno recuperato parte della refurtiva. vicenzareport.it Reggio, auto rubata al mattino e recuperata nella notte: due denunceREGGIO EMILIA – Un’operazione lampo condotta dai carabinieri della stazione di Reggio Emilia Principale ha permesso di restituire, in meno di ventiquattr’ore, un’auto rubata al legittimo proprietario. reggionline.com Crotone: api invadono scuola, recuperate da apicoltore - Il Crotonese - facebook.com facebook "Le persone, più ancora delle cose, devono essere restaurate, rinnovate, ravvivate, recuperate e redente; non buttate mai via nessuno". Oggi nel 1929 nasceva l'attrice #AudreyHepburn, vincitrice di due premi #Oscar e di tre David di Donatello. #4maggio. x.com