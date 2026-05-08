Recanati | nuovi kit per la polizia contro droga e alcol nelle zone critiche

A Recanati sono stati consegnati nuovi kit destinati alla polizia per individuare sostanze come il fentanyl durante controlli nelle aree considerate a rischio. Le autorità hanno annunciato un potenziamento delle operazioni nelle zone più problematiche della città, con l’obiettivo di prevenire il consumo di droghe e alcol tra i giovani. Restano da chiarire le modalità di utilizzo di questi strumenti e le aree specifiche interessate dagli interventi.

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? Domande chiave Come identificheranno gli agenti il fentanyl durante i controlli nelle scuole?. Quali zone di Recanati saranno maggiormente interessate dai nuovi presidi?. Come cambieranno i controlli stradali con il nuovo dispositivo AlcoBlow Plus?. Perché i test salivari permetteranno interventi più rapidi rispetto ai laboratori?.? In Breve Investimento totale di circa 1500 euro per nuovi kit e strumenti tecnologici.. Acquisto di 25 test salivari multi-sostanza dalla società Alcooltest Marketing Italy S.r.l.. Nuovo dispositivo AlcoBlow Plus di Morgan Italia per screening rapido guidatori.. Test salivari identificano fino a otto tipi di droga inclusa la pericolosa fentanyl.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Recanati: nuovi kit per la polizia contro droga e alcol nelle zone critiche Notizie correlate Summit tra il comitato e il Comune: "Al lavoro sulle zone critiche. Polizia locale, 23 nuovi agenti"Seduti allo stesso tavolo per parlare di sicurezza e, soprattutto, di come garantirla. Blitz della polizia all'alba nel centro storico: giro di vite contro droga e abuso di alcolIl servizio è stato disposto dalla questora Burdese in attuazione di quanto deliberato dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Contenuti utili per approfondire Si parla di: Scheda squadra Recanati. Nuovi servizi igienici sotto il loggiatoRECANATI Nuovi servizi igienici in pieno centro storico. Alla vigilia del taglio del nastro - previsto per domani alle ore 17 - arriva un’interrogazione consiliare di Recanati Insieme, che contesta la ... corriereadriatico.it In centro storico a Recanati iniziato l’intervento per migliorare l’accoglienza turisticaRECANATI Nel centro storico di Recanati sono iniziati i lavori di realizzazione dei nuovi bagni pubblici. L’ammodernamento dei servizi igienici, fortemente voluto dall’amministrazione comunale ed ... corriereadriatico.it