recanatese tra carte bollate e gara occhi puntati solo sulla partita

La Recanatese si prepara a una partita cruciale, con le tensioni legali e le questioni burocratiche ancora aperte che la coinvolgono. Mentre si avvicina il momento sul campo, l’attenzione rimane concentrata sull’impegno sportivo, senza che le questioni legali influenzino direttamente la sfida. La squadra si appresta a scendere in campo con l’obiettivo di affrontare la gara, che potrebbe avere un peso significativo nella stagione.

A grandi passi si avvicina quella che, sulla carta, dovrebbe essere la gara che vale una stagione e le premesse, per la Recanatese, sono tutt’altro che rassicuranti. Per ora le arcinote vicende che hanno riguardato il Chieti hanno avuto il solo effetto di “eccitare” ulteriormente l’ambiente ed all’Angelini dovrebbero essere in tremila a spingere la formazione neroverde. D’altronde, quando accadono simili vicende, o c’è il concreto rischio dello sfaldamento generale o ci si ricompatta per agguantare l’obiettivo che, da quelle parti, qualche settimana fa veniva considerato come qualcosa di miracoloso. Il clima sarà inevitabilmente caldissimo e...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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