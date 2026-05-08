Rebibbia Grand Hotel Torture live trasferimenti accomodati | cosìi boss comandano in carcere

Un’indagine ha portato alla luce come alcune carceri siano il palcoscenico di attività illecite legate al narcotraffico, con boss che gestiscono ordini e trasferimenti di detenuti come se fossero operazioni di routine. Le indagini hanno rivelato che all’interno delle mura, alcune figure di spicco controllano con facilità le dinamiche del carcere, trasformandolo in un centro di comando. I dettagli emersi mostrano un quadro inquietante di infiltrazioni e pratiche illegali.

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Le mura di un carcere dovrebbero segnare il confine tra la società civile e l’oscurità del crimine. Invece, l'inchiesta sulla rete di Giuliano Cappoli detto 'Maverick' e Manuel Grillà detto 'Neymar' dimostra che, per i signori del narcotraffico romano, le case circondariali sono diventate uffici.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Procura di Bari: i boss comandano dai carcere via smartphone? Cosa scoprirai Come fanno i dispositivi artigianali a superare i controlli nelle celle? Quali strategie usano i boss per gestire i social dai... Ndrangheta: i boss comandano dal carcere, il sistema crollaL’inchiesta Libeccio ha messo in luce una realtà inquietante: i clan della ‘ndrangheta continuano a impartire direttive criminali direttamente dalle...