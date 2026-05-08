Nella giornata di ieri, lo spogliatoio del Real Madrid è stato teatro di una discussione tra i giocatori Aurélien Tchouameni e Federico Valverde. Durante l’alterco, Valverde avrebbe ricevuto un pugno in volto, che lo avrebbe fatto perdere conoscenza. La situazione ha generato tensione tra i componenti della squadra, e non sono stati forniti dettagli sulle conseguenze di quanto accaduto.

Nella giornata di ieri lo spogliatoio del Real Madrid si è scaldato parecchio: Aurélien Tchouameni e Federico Valverde si sarebbero scontrati e quest’ultimo avrebbe subito un pugno in volto che lo ha portato alla perdita di coscienza. Durante la caduta causata dall’aggressione del francese, il centrocampista uruguaiano avrebbe riportato un taglio sul viso e di conseguenza sarebbe stato portato in ospedale. Le dinamiche del litigio: due risse in due giorni. La notizia dello scontro nello spogliatoio dei Blancos ha già fatto il giro del mondo, ma un dettaglio che spesso non viene citato è che il litigio di ieri non è stata la prima volta che i due calciatori entrassero in conflitto.🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Real Madrid, tensione negli spogliatoi tra Valverde e Tchouameni

Real Madrid Fight Night Valverde vs Tchouaméni Gets UGLY

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