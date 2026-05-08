Il club di calcio ha deciso di sanzionare con una multa di 500mila euro ciascuno due calciatori coinvolti in una rissa avvenuta durante una sessione di allenamento. La reazione del club è stata immediata e severa, senza ulteriori dettagli sulle cause dell’incidente. La multa rappresenta una delle penalità più elevate mai inflitte ai giocatori della squadra per comportamenti fuori dal campo.

La rissa scoppiata in allenamento tra Aurelien Tchouaméni e Federico Valverde è stata pesantemente punita dal Real Madrid, che ha comminato a entrambi una multa record da 500mila euro a testa. Non basterà, tuttavia, questo provvedimento disciplinare a riportare la pace in uno spogliatoio che appare chiaramente spaccato e contraddistinto da numerose conflittualità, emerse con forza soprattutto negli ultimi giorni. “Il Real Madrid CF comunica che, a seguito degli eventi che hanno portato ieri all'apertura di un procedimento disciplinare nei confronti dei nostri giocatori Federico Valverde e Aurélien Tchouaméni, entrambi sono comparsi oggi dinanzi all'incaricato del caso”, si legge nella nota ufficiale del club spagnolo.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Real Madrid, stangata per Tchouaméni e Valverde dopo la rissa: mezzo milione di multa

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