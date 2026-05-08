Real dopo la mega rissa la mega multa | mezzo milione ciascuno per Tchouameni e Valverde

Dopo l’incidente durante una partita, il club ha deciso di applicare una multa di 500.000 euro a ogni centrocampista coinvolto. La sanzione è stata comunicata al termine di un procedimento interno, senza ulteriori dettagli sui fatti. La decisione arriva dopo un episodio che ha coinvolto i due giocatori, che sono stati sanzionati con questa penalità economica. La questione resta chiusa con questa misura disciplinare.

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Il Real Madrid chiude la questione dello scontro tra Valverde e Tchouameni con una multa record: mezzo milione di euro ciascuno. Il procedimento interno si conclude così con una sanzione pesantissima, che riflette la gravità di quanto accaduto. Nessuna punizione sportiva oltre a quella economica: una scelta che permette ad Arbeloa di non perdere ulteriori uomini in vista del Clasico di domenica al Camp Nou, dove Tchouameni sarà regolarmente a disposizione per un finale di stagione ancora apertissimo. Valverde invece dovrà restare fermo tra i 10 e i 14 giorni per la ferita e il trauma cranico riportati durante la lite (non causati direttamente dal francese).🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Real, dopo la mega rissa la mega multa: mezzo milione ciascuno per Tchouameni e Valverde Notizie correlate Multa epocale del Real Madrid a Tchouaméni e Valverde: mezzo milione a testa dopo la rissaMulta storica del Real Madrid a Aurelien Tchouaméni e Federico Valverde: i due calciatori dovranno pagare una sanzione di 500. BREAKING: Il Real Madrid multa Valverde e Tchouameni di 500mila euro ciascuno per rissa2026-05-08 17:17:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: 101 Great Goals è un editore globale... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Cavalletti lascia la guida tecnica del Real Avigliano: Lascio persone e ambiente super; Sassaiola tra tifosi, calcio violento a Lettere: il video delle violenze sugli spalti. Real, dopo la mega rissa la mega multa: mezzo milione ciascuno per Tchouameni e ValverdeIl club chiude il procedimento interno con una multa pesantissima per i due centrocampisti. Nessuna sanzione sportiva: Tchouameni sarà disponibile per il Clasico, Valverde ko per 10-14 giorni ... gazzetta.it