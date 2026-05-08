RB Lipsia-St Pauli sabato 09 maggio 2026 ore 15 | 30 | formazioni quote pronostici
Sabato 9 maggio 2026 alle 15:30 si gioca la partita tra RB Lipsia e St. Pauli. La squadra di casa cerca di assicurarsi il ritorno in Champions League dopo un anno senza competizioni europee, mentre gli avversari sono in difficoltà e cercano punti per evitare la zona retrocessione. Le formazioni e le quote sono state già comunicate, e gli analisti stanno valutando i pronostici sulla base delle ultime prestazioni.
Manca veramente poco al RB Lipsia per blindare il ritorno in Champions dopo un anno senza coppe europee, e la sfida odierna vede i sassoni impegnati in casa contro il pericolante St. Pauli. I Roten Bullen hanno fallito il primo match point cadendo rovinosamente in casa del Leverkusen, contro una squadra determinata e ritornata prepotentemente in lotta per la Champions.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com
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