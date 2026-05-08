Questa mattina, i principali quotidiani sportivi nazionali dedicano ampio spazio alla Juventus, con le prime pagine che riportano notizie e aggiornamenti sulla squadra. Le pubblicazioni di oggi, venerdì 8 maggio, presentano articoli e commenti riguardanti eventi recenti, partite e altre tematiche legate al club. La rassegna stampa fornisce una panoramica delle notizie più rilevanti pubblicate dai quotidiani sportivi in questa giornata.

Pisilli ha stregato Spalletti: il motivo per cui il tecnico della Juve è rimasto ‘colpito’ dal centrocampista della Roma Tiago Gabriel osservato speciale in Lecce Juve: ecco perché sarebbe un ottimo rinforzo di prospettiva e non per l’immediato Birindelli: «Se dai spazio alla Juve ti mandano in bambola.Sarò sempre grato a questo club, ho abbracciato Chiellini e Pessotto» Juventus Women, Beccari operata al ginocchio sinistro: intervento riuscito. Il comunicato ufficiale Rosucci: «Coppa Italia? Qui alla Juve si gioca per vincere, per noi e per i tifosi» – VIDEO Settore giovanile Juve: l’Under 17 perde l’imbattibilità, l’Under 15 vince due...🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Rassegna stampa Juve: prime pagine quotidiani sportivi – 8 maggio

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