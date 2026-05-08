Rassegna stampa Juve | prime pagine quotidiani sportivi – 8 maggio

Da juventusnews24.com 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, i principali quotidiani sportivi nazionali dedicano ampio spazio alla Juventus, con le prime pagine che riportano notizie e aggiornamenti sulla squadra. Le pubblicazioni di oggi, venerdì 8 maggio, presentano articoli e commenti riguardanti eventi recenti, partite e altre tematiche legate al club. La rassegna stampa fornisce una panoramica delle notizie più rilevanti pubblicate dai quotidiani sportivi in questa giornata.

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