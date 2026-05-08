Rapina fuori scuola a Padova | 15enne minacciato di morte per 20 euro fermati due 17enni

Due adolescenti di 17 anni sono stati arrestati a Padova dopo aver rapinato un ragazzo di 15 anni fuori da scuola. Secondo quanto riferito, i due giovani avrebbero minacciato la vittima di morte per ottenere circa 20 euro. L'episodio si è verificato al termine delle lezioni, e sono stati immediatamente fermati dalle forze dell’ordine. La vittima non ha riportato ferite gravi.

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