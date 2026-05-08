Rai GR Parlamento dibattito sui classici | confronto su I Promessi Sposi e futuro della scuola

Nel corso di un dibattito trasmesso da Rai GR Parlamento, si sono confrontate opinioni sui classici della letteratura italiana, con un focus particolare su “I Promessi Sposi”. L’evento ha coinvolto docenti e rappresentanti del settore scolastico, che hanno discusso anche delle prospettive future dell’istruzione. Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani ha preso parte all’iniziativa, manifestando soddisfazione per la partecipazione della docente.

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Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani (CNDDU) esprime soddisfazione per la partecipazione della prof.ssa Rossella Manco, docente di Lettere e componente della Segreteria Nazionale, alla trasmissione radiofonica La Sfida della Solidarietà, in onda questa sera alle 20.30 su Rai GR Parlamento e condotta dalla giornalista Paola Severini Melograni. Nel corso della puntata, la docente dialogherà con il saggista e critico letterario Filippo La Porta attorno a una proposta che sta animando il dibattito nel mondo scolastico: l’eventuale collocazione de I Promessi Sposi al quarto anno dei licei. Un tema che apre una riflessione più ampia non solo sull’organizzazione dei programmi, ma soprattutto sul ruolo della letteratura nella formazione critica delle nuove generazioni.🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Rai GR Parlamento, dibattito sui classici: confronto su “I Promessi Sposi” e futuro della scuola Notizie correlate Abolire ”I Promessi sposi”, così la scuola rinuncia ad educareL’argomento è elegante, e proprio per questo va smontato con altrettanta precisione. “Nessuno vuole eliminare i Promessi sposi dalla scuola. Ecco perché vanno studiati al quarto anno”Le nuove Indicazioni nazionali per i licei, ancora allo stato di bozza, hanno innescato un acceso confronto pubblico sul ruolo dei grandi classici...