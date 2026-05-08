? Punti chiave Chi gestirà il palco al posto del conduttore tradizionale?. Come cambiano le dinamiche del talent senza un presentatore unico?. Perché questo format è stato definito un people show?. Quando si terrà l'ultima puntata della stagione?.? In Breve Giuria composta da Bianca Guaccero, Mara Venier, Nino Frassica e Carlo Conti.. Programma composto da sei appuntamenti tra il 10 aprile e il 16 maggio.. Puntate trasmesse il 17, 24 aprile e il 2 maggio alle 21,30.. Visione disponibile in diretta su Rai 1 o streaming su RaiPlay.it.. Sabato 9 maggio 2026 alle ore 21,30 Rai 1 trasmette la quinta puntata di Dalla strada al palco Special, un talent che ha rivoluzionato il palinsesto primaverile della rete con una formula corale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rai 1: la quinta puntata di Dalla strada al palco Special è in onda

DALLA STRADA AL PALCO SPECIAL - ANTICIPAZIONI DELLA PRIMA PUNTATA DI VENERDÌ 10 APRILE 2026 SU RAI 1

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