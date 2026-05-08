È stato presentato il progetto ‘Vicinato solidale’, un'iniziativa volta a rafforzare i legami tra i residenti di un quartiere. In passato, era comune che un genitore chiedesse aiuto ai vicini quando doveva uscire di casa per una commissione o altre necessità. Ora, il progetto mira a stimolare nuovamente questo senso di collaborazione e supporto tra i membri della comunità locale.

Un tempo quando un genitore doveva uscire per una commissione, chiedeva aiuto ai vicini di casa per i figli. Un’abitudine che denotava una conoscenza tra dirimpettai e soprattutto fiducia. Oggi, purtroppo, sempre meno frequenti. Ma proprio da questo nasce un progetto nuovo che coinvolge la comunità di Reggello: il " Vicinato solidale ". Il progetto, già attivato in pochi altri territori, è coordinato dai servizi sociali del Comune insieme al Centro affidi della Società della salute fiorentina sud-est; punta ad attivare la comunità per offrire un sostegno concreto a bambini e ragazzi di nuclei familiari che vivono momenti di difficoltà nella gestione della vita quotidiana.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rafforzare il senso di comunità. Nasce il progetto ’Vicinato solidale’

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