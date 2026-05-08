Raffica di controlli allo Scalo | un denunciato per spaccio e uno per violazione del foglio di via
Nella giornata di ieri, le forze dell'ordine hanno intensificato i controlli nella zona dello scalo ferroviario, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza. Durante le operazioni, sono stati denunciati due uomini: uno per spaccio di sostanze stupefacenti e un altro per aver violato il divieto di ritorno nel territorio. Le verifiche hanno coinvolto diverse aree della zona, con un incremento delle attività di controllo e di identificazione.
La zona dello scalo ferroviario resta al centro dell'attenzione delle forze dell'ordine. Nella giornata di ieri, il personale della Polizia di Stato ha intensificato i pattugliamenti nell'area, portando a termine distinte operazioni che hanno visto il deferimento all'Autorità Giudiziaria di due.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Resistenza alla polizia e violazione del foglio di via: denunciato 25enne
Frosinone e Cassino, controlli Polfer: due denunciati per violazione del foglio di viaEntrambi sono risultati inadempienti al foglio di via obbligatorio, misura di prevenzione personale di natura amministrativa emessa dal Questore.
Contenuti e approfondimenti
Temi più discussi: Raffica di controlli nel week end. Denunce e sanzioni dei militari; Raffica di controlli: tre provvedimenti del questore e quasi 2mila persone identificate; Raffica di controlli dei Carabinieri durante il ponte del 1° maggio: denunce, segnalazioni e patente ritirata; FESTA PATRONALE AD AVEZZANO: RAFFICA DI CONTROLLI DA PARTE DELLA POLIZIA DI STATO.
Vetrate sfondate, furti e ombreggianti distrutti, raffica di denunce a FontiveggeNel mirino della Polizia locale anche un conducente con patente contraffatta. Il consigliere Antonio Donato: Controlli sempre più assidui in vista dell'estate ... perugiatoday.it
Sicurezza stradale e contrasto allo spaccio: raffica di controlli tra Artena e LabicoI Carabinieri della Compagnia di Colleferro hanno setacciato le strade tra Colleferro, Artena e Labico in un servizio straordinario di controllo per la sicurezza stradale e i reati predatori, chiudend ... msn.com
Bolzano, raffica di controlli: 53 espulsioni dall’inizio del 2026 - facebook.com facebook
Raffica di controlli sul lungomare per la Festa di San Nicola: stop momentaneo per 16 attrazioni x.com