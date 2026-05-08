Raffica di controlli allo Scalo | un denunciato per spaccio e uno per violazione del foglio di via

Nella giornata di ieri, le forze dell'ordine hanno intensificato i controlli nella zona dello scalo ferroviario, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza. Durante le operazioni, sono stati denunciati due uomini: uno per spaccio di sostanze stupefacenti e un altro per aver violato il divieto di ritorno nel territorio. Le verifiche hanno coinvolto diverse aree della zona, con un incremento delle attività di controllo e di identificazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

La zona dello scalo ferroviario resta al centro dell'attenzione delle forze dell'ordine. Nella giornata di ieri, il personale della Polizia di Stato ha intensificato i pattugliamenti nell'area, portando a termine distinte operazioni che hanno visto il deferimento all'Autorità Giudiziaria di due.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Leggi anche: Resistenza alla polizia e violazione del foglio di via: denunciato 25enne Frosinone e Cassino, controlli Polfer: due denunciati per violazione del foglio di viaEntrambi sono risultati inadempienti al foglio di via obbligatorio, misura di prevenzione personale di natura amministrativa emessa dal Questore. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Raffica di controlli nel week end. Denunce e sanzioni dei militari; Raffica di controlli: tre provvedimenti del questore e quasi 2mila persone identificate; Raffica di controlli dei Carabinieri durante il ponte del 1° maggio: denunce, segnalazioni e patente ritirata; FESTA PATRONALE AD AVEZZANO: RAFFICA DI CONTROLLI DA PARTE DELLA POLIZIA DI STATO. Vetrate sfondate, furti e ombreggianti distrutti, raffica di denunce a FontiveggeNel mirino della Polizia locale anche un conducente con patente contraffatta. Il consigliere Antonio Donato: Controlli sempre più assidui in vista dell'estate ... perugiatoday.it Sicurezza stradale e contrasto allo spaccio: raffica di controlli tra Artena e LabicoI Carabinieri della Compagnia di Colleferro hanno setacciato le strade tra Colleferro, Artena e Labico in un servizio straordinario di controllo per la sicurezza stradale e i reati predatori, chiudend ... msn.com Bolzano, raffica di controlli: 53 espulsioni dall’inizio del 2026 - facebook.com facebook Raffica di controlli sul lungomare per la Festa di San Nicola: stop momentaneo per 16 attrazioni x.com