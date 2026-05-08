Raccolta fondi e coprogettazione per la nuova Mediateca a Cava | rinasce il Marte

Al via, a seguito dell’assegnazione in concessione del Marte a Universe Srl, un percorso di attivazione territoriale finalizzato alla definizione condivisa delle attività che animeranno la Mediateca nei prossimi mesi. Il progetto si basa sul coinvolgimento diretto di associazioni, cittadini.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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