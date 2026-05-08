Quirinale | Jasmeen Kaur la poetessa del liceo Fanti premiata da Mattarella

Da ameve.eu 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una studentessa del liceo Fanti è stata premiata dal Presidente della Repubblica per la sua poesia. La giovane autrice ha scritto un testo che ha attirato l’attenzione di autorità e pubblico. Il capo dello Stato ha espresso critiche nei confronti degli adulti riguardo al modo in cui si rivolgono ai giovani. La poesia della studentessa ha suscitato interesse e discussioni sul rapporto tra generazioni.

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? Punti chiave Come può la poesia di una studentessa cambiare il dialogo sociale?. Perché Mattarella ha criticato il comportamento degli adulti verso i giovani?. Quale percorso accademico ha scelto la ragazza dopo il premio al Quirinale?. In che modo il liceo Fanti è diventato un modello di cittadinanza?.? In Breve Jasmeen Kaur compirà diciotto anni all'inizio di giugno prossimo.. La studentessa del liceo Fanti è stata scelta tra ventotto giovani premiati.. La diciassettenne punta a studiare giurisprudenza per diventare notaio a Carpi.. Mattarella ha rivolto un messaggio ai ventotto ragazzi durante la cerimonia al Quirinale.. Il Presidente della Sergio Mattarella ha consegnato ieri l’attestato di Alfiere della a Jasmeen Kaur, studentessa del liceo Fanti di Carpi, durante una cerimonia al Quirinale.🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Quirinale: Jasmeen Kaur, la poetessa del liceo Fanti premiata da Mattarella

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