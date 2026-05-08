Quirinale | Jasmeen Kaur la poetessa del liceo Fanti premiata da Mattarella

Una studentessa del liceo Fanti è stata premiata dal Presidente della Repubblica per la sua poesia. La giovane autrice ha scritto un testo che ha attirato l’attenzione di autorità e pubblico. Il capo dello Stato ha espresso critiche nei confronti degli adulti riguardo al modo in cui si rivolgono ai giovani. La poesia della studentessa ha suscitato interesse e discussioni sul rapporto tra generazioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Punti chiave Come può la poesia di una studentessa cambiare il dialogo sociale?. Perché Mattarella ha criticato il comportamento degli adulti verso i giovani?. Quale percorso accademico ha scelto la ragazza dopo il premio al Quirinale?. In che modo il liceo Fanti è diventato un modello di cittadinanza?.? In Breve Jasmeen Kaur compirà diciotto anni all'inizio di giugno prossimo.. La studentessa del liceo Fanti è stata scelta tra ventotto giovani premiati.. La diciassettenne punta a studiare giurisprudenza per diventare notaio a Carpi.. Mattarella ha rivolto un messaggio ai ventotto ragazzi durante la cerimonia al Quirinale.. Il Presidente della Sergio Mattarella ha consegnato ieri l’attestato di Alfiere della a Jasmeen Kaur, studentessa del liceo Fanti di Carpi, durante una cerimonia al Quirinale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Quirinale: Jasmeen Kaur, la poetessa del liceo Fanti premiata da Mattarella Notizie correlate Dal liceo al Quirinale: la giovane poetessa di Agira è AlfieraUna giovane studentessa di Agira, Claudia Savarino, è stata selezionata tra i 28 Alfieri nominati dal Presidente della Mattarella. La poetessa Jasmeen Alfiere della Repubblica a 16 anni: “Racconto in versi i pensieri dei giovani”Reggio Emilia, 11 aprile 2026 – “Sono fiera di me stessa e mi sento davvero importante a ricevere questo riconoscimento che desideravo. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Jasmeen Kaur premiata come Alfiere al Quirinale Un onore i complimenti di Mattarella; Jasmeen premiata da Mattarella al Quirinale; Al Quirinale la cerimonia di consegna degli attestati d'onore ai nuovi Alfieri della Repubblica; Due ragazze emiliano-romagnole fra i 28 nuovi Alfieri della Repubblica. Jasmeen premiata da Mattarella al QuirinaleCarpi, la 17enne studentessa del liceo Fanti è diventate ’Alfiere della Repubblica’. msn.com Jasmeen diventa 'Alfiere': la cerimonia al ColleQuello di ieri è stato un giorno indimenticabile per Jasmeen Kaur, 17 anni da compiere a inizio giugno, la ... msn.com Premiate al Quirinale le 16enni Dalila Brocculi di Rimini e Jasmeen Kaur di Fabbrico (RE). Un riconoscimento anche alla V A della primaria di Forlimpopoli. facebook #Alfieri della #Repubblica. Dalila Brocculi di Rimini e Jasmeen Kaur di Fabbrico, nel Reggiano: tra i 28 giovani insigniti con l’attestato d’onore nel 2025 per comportamenti ispirati a senso civico, altruismo e solidarietà. La #notizia regioneer.it/alfieridellare… x.com