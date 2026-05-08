Qui si va nel penale spettacolo di Marco Todisco
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Dall’8 al 10 maggio 2026 arriva in scena Qui si va nel penale, il nuovo spettacolo scritto da Marco Todisco e Filippo Maria Macchiusi, con la regia dello stesso Todisco, giovane attore e regista romano tra i volti emergenti più interessanti del panorama contemporaneo. Prodotto da Nuova Enfi.🔗 Leggi su Romatoday.it
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