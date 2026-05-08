Qui dove tutto brucia la mostra di Carlotta Raimondi al Bukowski bar

Al Bukowski bar, in via degli Ombrellari, si apre giovedì 14 maggio una mostra intitolata “Lì dove tutto brucia” dell’artista Carlotta Raimondi. L’esposizione, curata da Camilla Marinelli, sarà visitabile fino al 30 giugno 2026 ed è accessibile gratuitamente. L’evento si svolge tra le ore 19 e le 22, offrendo un’occasione di confronto con le opere dell’artista in uno spazio pubblico.

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Carlotta Raimondi presenta “Lì dove tutto brucia”, a cura di Camilla Marinelli.Opening giovedì 14 maggio, ore 19-22, fino a martedì 30 giugno 2026 al Bukowski bar, in via degli Ombrellari, 25 ad ingresso libero.Terzo e ultimo appuntamento della rassegna post office: l’universo introspettivo di.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate ’Fino a Qui Tutto Bene’. La mostra di SerafiniSubito centinaia di presenze alla Limonaia di Villa Baruchello per la mostra fotografica ’Fino a Qui Tutto Bene’, dell’artista elpidiense Suresh... Andrea Bocelli a Sanremo 2026: "Qui è dove tutto è iniziato"Il super ospite dell'ultima serata di Sanremo 2026, quella di sabato 28 febbraio, è Andrea Bocelli.