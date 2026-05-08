Una cerimonia che sembra non finire, dedicata a un pubblico eccezionale. L’evento consiste in una lunga sequenza di consegne di premi e di discorsi di ringraziamento, cercando di trasformare una premiazione semplice in uno spettacolo televisivo. L’impresa si presenta come molto difficile, considerando la ripetitività e la natura noiosa della formula. Gli spettatori sono considerati protagonisti di un’operazione complessa e forse spinta oltre i limiti.

L'impresa di per sé è disperata: trasformare in uno show televisivo una noiosa premiazione, un susseguirsi di consegne di statuette e di ringraziamenti. E per di più sulla rete ammiraglia, in una serata lunghissima, fin quasi alle due di notte. Ogni anno ci si prova perché è una tassa che bisogna pagare al cinema italiano: quest'anno l'arduo compito di presentare i David di Donatello è toccato a Flavio Insinna. Lui ci ha provato in tutti i modi ad alleggerire la serata, a destrutturarla, a giocare con l'ironia e le gag, ma, purtroppo, il risultato non è stato soddisfacente. Il presentatore ci ha messo un carico da 90, spesso sopra le righe: mentre intimava ai premiati di essere brevi, lui aggiungeva parole a volontà e andava avanti e indietro come una furia sul palco.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Quella cerimonia infinita per spettatori eroici...

Notizie correlate

Protesta infinita a Codena: "Quella frana ci fa ancora paura. Serve un progetto per avere i soldi"I disagi della frana di Santa Croce continuano a creare malumore nei residenti dei paesi a monte di Codena, Bedizzano, Bergiola e Colonnata.

DiMartedì batte il Grande Fratello e vola sugli ascolti tv, 14,6% share con 2.196.000 spettatori contro 15,3% e 1.813.000 spettatoriGrande risultato per Giovanni Floris, che con diMartedì si impone negli ascolti di martedì 24 marzo, superando il Grande Fratello di Canale 5 e...

Una raccolta di contenuti

Si parla di: Quella cerimonia infinita per spettatori eroici...; David di Donatello 2026, Annalisa illude poi caos di Insinna, sbadigli e fischi del web: Bianca Balti tagliata. La rivolta per la serata infinita.

Quella cerimonia infinita per spettatori eroiciQuest'anno l'arduo compito di presentare i David di Donatello è toccato a Flavio Insinna ... msn.com