L’arrivo di Papa Leone XIV a Pompei è stato accompagnato da un cielo coperto e da un arco di colori, che ha attraversato il cielo prima della sua visita. La presenza del pontefice nella città si è svolta senza intoppi, sotto un cielo che ha lasciato spazio a un cielo nuvoloso. La bandiera della pace, simbolo di un messaggio universale, ha continuato a sventolare durante tutto l’evento, senza essere disturbata dal clima.

Tempo di lettura: 2 minuti L’arrivo di Papa Leone XIV a Pompei non è stato salutato dal sole pieno, ma da un intero arcobaleno. È spuntato alle 8:50, mentre l’elicottero del Pontefice atterrava nell’area del Santuario. Un segno per una visita che ha il sapore della promessa mantenuta. Leone XIV ha, infatti, scelto Pompei nel giorno del primo anniversario del suo Pontificato e la città mariana lo ha accolto con la bandiera della pace, quella vera, di stoffa colorata, che non ha mai smesso di sventolare durante il giro sulla papamobile. In una giornata di incontri ufficiali e messe, sono stati i dettagli a raccontare l’anima dell’accoglienza. Tra questi i sorrisi spontanei e disincantati dei ragazzi dell’ Associazione Raggio di Sole della vicina Scafati.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Quella bandiera della pace che non ha mai smesso di sventolare

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