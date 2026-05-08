quei detenuti condannati alla tossicodipendenza

In Italia, circa 20.000 detenuti su 62.000 sono affetti da tossicodipendenza, rappresentando quasi un terzo della popolazione carceraria. Questa percentuale evidenzia come il problema della dipendenza da sostanze si trovi diffuso all’interno delle strutture penitenziarie. La presenza di un numero così elevato di persone con problemi di droga evidenzia le sfide legate alla gestione e alle condizioni di vita nei penitenziari italiani.

Nelle carceri italiane quasi un detenuto su tre è tossicodipendente: parliamo di circa 20mila carcerati su 62mila. La maggioranza di loro è assuefatta alla cocaina o al crack, mentre un quarto è schiavo di oppioidi come l’eroina. Contrariamente a quel che si sente ripetere spesso con una buona dose di superficialità, la tossicodipendenza non è un «tunnel da cui uscire», ma una patologia cronica e recidivante che richiede precisi trattamenti sanitari. Eppure, dietro le sbarre, proprio quando sono nelle mani dello Stato per 24 ore al giorno, queste persone ricevono in molti casi un’assistenza non all’altezza. I numeri del caos Nei 189 istituti penitenziari del nostro Paese i detenuti tossicodipendenti vengono seguiti dalle aziende sanitarie territoriali, da 36 servizi strutturati e da 146 équipe per le dipendenze.🔗 Leggi su Tpi.it

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LE DIPENDENZE PIÙ PERICOLOSE con MARCO RIGLIETTA a 8 Ore Scienza

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