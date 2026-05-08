Quattro biancorossi al primo collegiale dell’Italia campione del mondo

Da lunedì 11 maggio a Roma prende il via la stagione 2026 della Nazionale maschile, campione del mondo. Quattro giocatori biancorossi parteciperanno al primo collegiale ufficiale, segnando l'inizio del percorso pre-competizione. La convocazione ufficiale è stata comunicata nelle ore precedenti, e l’allenatore ha convocato i primi atleti per prepararsi agli impegni futuri.

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Prende ufficialmente il via da Roma lunedì 11 maggio la stagione 2026 della Nazionale maschile campione del mondo.Sono quindici i giocatori che il commissario tecnico Ferdinando De Giorgi ha convocato per il primo collegiale azzurro e tra questi quattro biancorossi: l’opposto Alessandro Bovolenta.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Kebinatshipi, da campione del mondo sul giro della morte al tempone sui 100. La novità Thomas risponde: primi sub 10” dell’annoIl weekend di Pasqua ha portato in dote le prime volate sotto i dieci secondi sui 100 metri, con due crono decisamente sensazionali in due località... Volley femminile, le convocate dell’Italia di Velasco: 3 novità per il terzo collegialeMancano tre settimane all’esordio stagionale della Nazionale Italiana di volley femminile, che il prossimo 14 maggio scenderà in campo a Biella per... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Arezzo – L.R. Vicenza: il focus sui prossimi avversari dei biancorossi; Vis, il cuore non basta: i biancorossi pareggiano in rimonta con la Juve Ng ma abbandonano i playoff; L'Arezzo saluta i tifosi con una sconfitta indolore: il Vicenza ne segna cinque e passa al Comunale; Il Villafalletto beffato ai playoff: Bilancio comunque positivo. Calcio giovanile, quattro under biancorossi nel mirino nerazzurro https://www.sportgaetano.tv/calcio-giovanile-quattro-giovani-della-pol-gaeta-nel-mirino-nerazzurro/ ASD Polisportiva Gaeta - facebook.com facebook