Quattro biancorossi al primo collegiale dell’Italia campione del mondo
Da lunedì 11 maggio a Roma prende il via la stagione 2026 della Nazionale maschile, campione del mondo. Quattro giocatori biancorossi parteciperanno al primo collegiale ufficiale, segnando l'inizio del percorso pre-competizione. La convocazione ufficiale è stata comunicata nelle ore precedenti, e l’allenatore ha convocato i primi atleti per prepararsi agli impegni futuri.
Prende ufficialmente il via da Roma lunedì 11 maggio la stagione 2026 della Nazionale maschile campione del mondo.Sono quindici i giocatori che il commissario tecnico Ferdinando De Giorgi ha convocato per il primo collegiale azzurro e tra questi quattro biancorossi: l’opposto Alessandro Bovolenta.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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