Quasi figura la mostra di Enrica Passoni alla Tenuta Rasocolmo
Alla Tenuta Rasocolmo si tiene la mostra “Quasi Figura” dell’artista Enrica Passoni, curata da Mariateresa Zagone. L’evento apre al pubblico il 23 maggio 2026 e presenta una selezione di opere che esplorano il tema della rappresentazione figurativa. La mostra rimarrà aperta fino a una data da definirsi, offrendo ai visitatori l’opportunità di osservare le creazioni dell’artista in uno spazio storico e suggestivo.
Alla Tenuta Rasocolmo la mostra “Quasi Figura” di Enrica PassoniA cura di Mariateresa ZagonePiano Torre-Messina, 23 maggio 2026 — Tenuta Rasocolmo inaugura la sez. Arti visive e linguaggi del contemporaneo del Summer Fest 2026, con la mostra Quasi Figura, personale di Enrica Passoni, a cura di.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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