Quasi 800mila euro per il mercato ittico | il progetto fa il pieno di fondi regionali

In città, è stato approvato un progetto di riqualificazione del mercato ittico, con un investimento totale di circa 800mila euro. La maggior parte dei fondi proviene da risorse regionali destinate al miglioramento degli spazi interni e all’efficientamento energetico. L’iniziativa si è conclusa con l’assegnazione di circa 769 mila euro, destinati a interventi specifici nel settore. La decisione è stata ufficializzata nelle ultime settimane.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Una bella notizia per Cesenatico che raccoglie i frutti del lavoro messo in campo: ilprogetto di riqualificazione degli spazi interni e di efficientamento energetico del mercato ittico ha ottenuto 769.568 euro nell’ambito del bando regionale Feampa. Il progetto presentato dagli uffici di via.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Mercato ittico, nuova beffa. Il Comune dovrà restituire i fondi per i lavori a box e tettoiaGALLIPOLI – Solo iniziati nell’ottobre del 2023, ma evidentemente non sono mai stati completati entro i termini perentori, i lavori di sistemazione... Quasi 800mila euro per 27 ricercatori. Il Mur ’premia’. Unisi e UnistrasiPoco meno di 800mila euro complessivi arrivano ai due atenei senesi, per il reclutamento di 27 ricercatori, grazie allo stanziamento del Ministero... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: E-R: Fauna protetta, 1,2 milioni di euro di investimento della Regione; Asfalto da rifare: un piano da 700mila euro; Il bilancio comunale regala a Cattolica un tesoretto da oltre 2,8 milioni di euro; Brescia, maxi giro di fatture false: confiscati beni per quasi un milione, nei guai imprenditore indiano. Quasi 800mila euro per 27 ricercatori. Il Mur ’premia’. Unisi e UnistrasiPoco meno di 800mila euro complessivi arrivano ai due atenei senesi, per il reclutamento di 27 ricercatori, grazie allo stanziamento del Ministero dell’Università e della Ricerca: una misura che vuole ... lanazione.it Case vendute sulla carta ai parenti e assegni fantasma: sequestri per 800mila euro in BrianzaAssegni emessi ma quasi mai incassati, denaro che fa giri circolari, immobili che cambiano proprietario solo sulla carta. È lì che si intravede il meccanismo che, secondo gli inquirenti, avrebbe ... milano.repubblica.it Pro Vita & Famiglia. . Quasi 800mila immagini di abusi su minori segnalate in un anno. Bambini adescati nei videogiochi, spesso senza che i genitori lo sappiano. E una nuova emergenza: l'intelligenza artificiale usata per creare deepnude di minori. Don Fortu - facebook.com facebook #Sanità. La Regione al fianco delle #farmacie rurali e dei dispensari farmaceutici: quasi 800mila euro di risorse per una maggiore capillarità dei servizi ai cittadini. La #notizia regioneer.it/farmacie13apr26 x.com