Quarantamila euro per salvare il Museo delle Mummie dall' umidità
Un finanziamento di 40.000 euro proveniente dalla regione sarà destinato alla lotta contro l’umidità nel Convento dei Cappuccini e nella sua Cripta delle Mummie. L’obiettivo è risolvere definitivamente il problema che da tempo interessa queste strutture, garantendo la conservazione degli ambienti e delle mummie esposte. Questa somma si aggiunge a interventi mirati per preservare il patrimonio storico e culturale legato al sito.
Un finanziamento regionale da 40.000 euro per eliminare definitivamente il problema dell'umidità dal Convento dei Cappuccini e dalla sua celebre Cripta delle Mummie. È quanto disposto, con decreto, dall'assessorato regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana.L'intervento, richiesto.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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