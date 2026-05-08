Quarantamila euro per salvare il Museo delle Mummie dall' umidità

Un finanziamento di 40.000 euro proveniente dalla regione sarà destinato alla lotta contro l’umidità nel Convento dei Cappuccini e nella sua Cripta delle Mummie. L’obiettivo è risolvere definitivamente il problema che da tempo interessa queste strutture, garantendo la conservazione degli ambienti e delle mummie esposte. Questa somma si aggiunge a interventi mirati per preservare il patrimonio storico e culturale legato al sito.

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Un finanziamento regionale da 40.000 euro per eliminare definitivamente il problema dell'umidità dal Convento dei Cappuccini e dalla sua celebre Cripta delle Mummie. È quanto disposto, con decreto, dall'assessorato regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana.L'intervento, richiesto.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Banksy torna in laguna: il murale del bambino salvo dall’umidità? Domande chiave Come è stato possibile salvare i colori originali dall'umidità lagunare? Chi ha finanziato il restauro scientifico di un'opera nata... Umbria: tra il ponte tibetano di Sellano e il mistero delle mummie?? Cosa sapere Il ponte tibetano di Sellano misura 517 metri di lunghezza nella Valnerina. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: L'Art Bonus diventa opportunità per mecenati e cittadini: una donazione per salvare il ciclo pittorico di Gerardo Dottori; Riforma fiscale 2025: come il taglio al cuneo fiscale limita le detrazioni Irpef per redditi fino a 40mila euro; Svapo e tabacco riscaldato raddoppiati in 4 anni: 40mila firme contro la nuova dipendenza; Un gesto di memoria e solidarietà per la nuova risonanza, donati 40mila euro alla Fondazione Grade. Dal Confidi per scansare l’usuraio. Prestiti fino a quarantamila euro x.com SI FINGONO CARABINIERI E RUBANO ORO PER 40MILA EURO: ARRESTATI DUE GIOVANI Seguici su Telegram per restare sempre aggiornato >>> https://t.me/friulioggi https://www.friulioggi.it/cronaca/finti-carabinieri-truffa-rubano-40mila-euro-udine-arre facebook