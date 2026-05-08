Quando Stasi può uscire dal carcere l’avvocato Bocciolini | Subito in uno stato di diritto

L’avvocato di Alberto Stasi ha dichiarato che il suo cliente potrebbe uscire dal carcere appena vengano rispettate le norme di uno Stato di diritto. Stasi si trova in carcere con una condanna definitiva, mentre un altro uomo è stato appena indagato per lo stesso crimine e potrebbe essere sottoposto a processo. La vicenda riguarda un omicidio avvenuto alcuni anni fa e ancora oggetto di attenzione giudiziaria.

Alberto Stasi è in carcere con condanna definitiva, mentre Andrea Sempio è ora indagato per lo stesso delitto e potrebbe essere processato. Questo però non influisce direttamente sulla permanenza in carcere di Stasi, unico condannato per il delitto della fidanzata Chiara Poggi a Garlasco.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

L'avvocato di Stasi dopo le intercettazioni di Sempio: “Alberto fuori subito dal carcere”"Di primo acchito, quando l'ho letta sono sobbalzata perché punta su un paio di passaggi che sono fondamentali.

Garlasco, secondo voi Stasi deve uscire dal carcere?{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No","index":1}.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Garlasco, i legali di Stasi pronti per la svolta: Ora Alberto va fatto uscire dal carcere; Garlasco, cosa può succedere a Stasi? Gli anni che gli restano da scontare, la revisione del processo e il nodo risarcimento; Alberto Stasi basito per le intercettazioni di Andrea Sempio. Le lacrime con la legale, poi la cena da un amico. Ora valutiamo la richiesta di sospensione della pena; Stasi non ha ucciso Chiara Poggi: quanto ci costerebbe risarcirlo dopo più di dieci anni di carcere.

Delitto di Garlasco, cosa può fare adesso Alberto StasiCambia la prospettiva per l'ex fidanzato di Chiara Poggi, unico condannato per l'omicidio. I suoi legali possono chiedere la revisione, ma non solo. La legge italiana prevede che l’ingiusta detenzione ... vanityfair.it

L'avvocato di Stasi: Intercettazione agghiacciante. L'obiettivo è tirare fuori dal carcere Alberto il prima possibileParla Giada Bocellari, legale del ragazzo condannato in via definitiva nel 2015 per l'omicidio di Chiara Poggi: Se ci fosse stata un'intercettazione analoga su di lui, sarebbe stato non all'ergastolo ... today.it

Andrea Sempio, nuovo soliloquio in auto su Stasi: «Quando sono andato io... il sangue c’era...». L’intercettazione risale al 12 maggio 2025, un mese dopo le frasi sul presunto colloquio con Chiara Poggi. Una frase che la difesa di Sempio qualche giorno fa av x.com

Ci sono storie che non smettono mai di far rumore. Anche quando il tempo passa. Anche quando tutto sembra già deciso. Il caso di Alberto Stasi torna a farci una domanda scomoda: e se non fosse davvero come abbiamo sempre creduto Le ultime novità ria facebook