Quando pagano l' Assegno unico a maggio 2026? Consulta le date dell' accredito nel calendario dell' Inps

Da feedpress.me 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A maggio 2026, l'accredito dell'Assegno unico seguirà un calendario stabilito dall'Inps, che indica le date di pagamento per i beneficiari. Le date precise vengono pubblicate dall'ente e variano a seconda del mese e delle settimane. È possibile consultare le date ufficiali sul sito dell'Inps o attraverso i canali di comunicazione dell'ente stesso, per conoscere quando riceveranno l'accredito gli aventi diritto.

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Quando pagano l'Assegno unico a maggio 2026? Consulta le date dell'accredito nel calendario dell'Inps. L’ Assegno Unico Universale viene pagato anche ad maggio 2026 secondo il calendario fissato dall’INPS. Per i nuclei familiari che già percepiscono la prestazione e non hanno subito variazioni, l’accredito è previsto nelle giornate di mercoledì 20 e giovedì 21 maggio 2026. Calendario dei pagamenti di maggio 2026 Per le prestazioni già in corso di godimento e senza modifiche nella situazione del nucleo familiare, dell’ISEE o delle coordinate di pagamento, l’Assegno Unico sarà accreditato il mercoledì 20 e giovedì 21 maggio 2026. Per le nuove domande, il pagamento della prima rata viene effettuato di norma nell’ultima settimana del mese successivo a quello di presentazione della richiesta.🔗 Leggi su Feedpress.me

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