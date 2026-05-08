Pusher in tenda Trentunenne condannato

Un uomo di 31 anni è stato condannato per aver vissuto nascosto nel bosco, sotto un tendone mimetizzato tra gli alberi, dove gestiva un'attività di spaccio di cocaina ed eroina nelle campagne di Sorano. La sua presenza nel territorio era stata scoperta durante le indagini delle forze dell'ordine, che avevano arrestato il soggetto e sequestrato sostanze stupefacenti. La vicenda si è conclusa con la condanna dell'uomo.

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SORANO Viveva nascosto nel bosco, sotto un tendone mimetizzato tra gli alberi dove spacciava cocaina ed eroina nelle campagne di Sorano. Il gup Marco Mezzaluna ha condannato l’uomo, un marocchino di 31 anni, a 7 anni e 6 mesi di reclusione, oltre alla multa, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione era scattata dopo alcune segnalazioni su una presunta attività di spaccio nella zona. I carabinieri si erano addentrati per circa un chilometro nella vegetazione fino a individuare un accampamento rudimentale nascosto tra gli alberi. Sotto il tendone c’era il trentunenne, vestito con abiti mimetici: alla vista dei militari aveva tentato di fuggire nel bosco, ma dopo circa duecento metri era scivolato nel fango ed era stato bloccato.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pusher in tenda. Trentunenne condannato Notizie correlate Avellino, condannato il pusher del Rione San TommasoTre anni e due mesi di reclusione, con esclusione dell'ingente quantitativo di droga sequestrato: è la condanna emessa dal Gup del Tribunale di... Il pusher di cocaina ha 16 anni: condannato (con pena sospesa)Fermo, 31 marzo 2026 – Per evitare di essere scoperto aveva nascosto la cocaina, pronta per essere spacciata, nelle mutande.