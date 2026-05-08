Un uomo di 53 anni è stato arrestato con l'accusa di aver aggredito la convivente, con cui aveva una differenza di età di 25 anni, usando pugni al volto, minacce e un coltello di 30 centimetri, di cui 19 di lama. L'intervento delle forze dell'ordine è scattato in seguito alla denuncia della donna, portando all'applicazione del Codice rosso, che prevede misure immediate in casi di violenza domestica.

COMPRENSORIO Pugni al volto, lesioni personali e minacce con un coltello di 30 centimetri (19 di lama) nei confronti della giovane convivente, più giovane di lui di venticinque anni. Un 53enne di origine straniera è stato arrestato alle 3 del 5 maggio in una struttura ricettiva della zona del Cuoio. L’intervento è stato effettuato dai carabinieri della stazione di San Romano chiamati per "una lite scaturita per futili motivi e verosimilmente alimentata dall’abuso di sostanze alcoliche". Secondo quanto accertato dai militari dell’Arma "l’uomo ha aggredito fisicamente la compagna colpendola con pugni al volto e strattonandola violentemente"....🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pugni, minacce e coltello. Scatta il Codice rosso. In manette un 53enne

Notizie correlate

Leggi anche: Scontro auto-moto nella notte: 53enne in ospedale in codice rosso

Pugni, sputi e minacce a vigili e carabinieri: in manette 50enneL’ufficiale si era recato nell’esercizio commerciale con una collega per una pausa caffè, all’interno del locale c’era Ulderico C, pluripregiudicato...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Prende a pugni e minaccia con un coltello la compagna: arrestato; Pugni, minacce e coltello. Scatta il Codice rosso. In manette un 53enne; ? In due senza biglietto: capitreno aggrediti, poi calci e pugni anche ai poliziotti - BresciaToday; Controlli della Polfer a bordo dei treni ed all'interno della Stazione Ferroviaria. Furti di bagagli, minacce e resistenza agli Agenti. Polizia di Stato individua e denuncia 7 pregiudicati. - Questura di Brescia | Polizia di Stato - Polizia di Stato.

Pugni, minacce e coltello. Scatta il Codice rosso. In manette un 53enneEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it

Aggredisce e minaccia con un coltello la convivente: arrestato 53enne a San RomanoDopo una lite scaturita in una struttura ricettiva, l'uomo ha colpito la compagna e puntato l'arma contro di lei. L'uomo è ora agli arresti. lanazione.it

Toscana - Imprenditore prende a calci e pugni un sindacalista facebook

A Prato un giovane sindacalista a terra, con addosso il giubbotto fosforescente simbolo della lotta dei Sudd Cobas, grida e si mette le mani sul viso per proteggersi dai colpi. Un uomo si sta scagliando contro di lui: sferra calci e pugni. Devono intervenire in du x.com