Pta Ceglie Messapica | nei prossimi giorni ammodernamento dell' Ospedale di Comunità

Nei prossimi giorni, partiranno i lavori di ammodernamento dell’Ospedale di Comunità nel Pta di Ceglie Messapica, con una durata stimata di dieci giorni. La Asl Brindisi ha comunicato che durante questo intervento verranno aumentati i posti letto disponibili presso la struttura. L’intervento mira a migliorare le condizioni della struttura e a potenziare i servizi offerti alla popolazione locale.

CEGLIE MESSAPICA - È costante l'attenzione della Asl Brindisi verso il Pta di Ceglie Messapica. Nei prossimi giorni inizieranno i lavori di ammodernamento dell’Ospedale di Comunità (durata prevista: dieci giorni), che determineranno anche un incremento dei posti letto.Inoltre, sempre sul fronte.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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