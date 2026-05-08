Prove tecniche d' emergenza con la Croce Rossa nel piazzale dell' Etra

Ieri, 7 maggio, si è svolta un'esercitazione nel piazzale dell'Etra a Cittadella, con l'intervento della Croce Rossa Italiana - Comitato di Padova. L'obiettivo era verificare come le squadre di primo intervento dell'azienda rispondessero in caso di emergenza sanitaria. L'evento ha visto la partecipazione di operatori e volontari, con l'obiettivo di testare le procedure di emergenza e la collaborazione tra le parti coinvolte.

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Si è svolta ieri 7 maggio, presso la sede di Etra a Cittadella in via del Telarolo, un’esercitazione pratica con la collaborazione della Croce Rossa Italiana - Comitato di Padova - per valutare il livello di risposta in caso di emergenza sanitaria da parte delle squadre aziendali di primo.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Leggi anche: Emergenza a Borgo Incoronata: l’intervento della Croce Rossa di Foggia Croce rossa in piazza per le prove di soccorso: il programma della due giorni a PiacenzaPiacenza, 17 aprile 2026 – A Piacenza, in Piazza Cavalli, sabato 18 e domenica 19 aprile, la Croce Rossa Italiana organizzerà ‘la due giorni’... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: L’istituto Itpr Corrado Gex vince la fase regionale delle Olimpiadi di Primo Soccorso della Croce Rossa Italiana per studenti; Supersfida tra squadre di soccorso: una gara per formarsi e confrontarsi; Al via il II Corso di I nomina per i nuovi ufficiali e militi del Corpo militare della Croce Rossa Italiana; Rischio sismico, 400 studenti a scuola di protezione civile su come affrontare l'emergenza. La Croce Rossa di Faenza si prepara alle emergenzeÈ durata 5 ore nella mattinata di sabato l’esercitazione organizzata dal Comitato di Faenza della Croce Rossa Italiana a conclusione del percorso formativo per Operatori Cri di Attività di Emergenza ( ... ilrestodelcarlino.it Emergenze, task force Croce Rossa-ComunePiù competenze e capacità operativa quando il territorio è in difficoltà. È questo l’obiettivo della convenzione firmata tra il Comune di Quattro Castella e il Comitato locale della Croce Rossa ... ilrestodelcarlino.it Da oltre 160 anni la Croce Rossa Italiana e i suoi 150 mila volontari sono accanto alle persone più vulnerabili e sono in prima linea nella risposta alle emergenze nazionali e internazionali. facebook Due cose sono nella mia testa da ieri: la domanda di un Volontario, ed amico, che mi chiedeva se mi tremano i polsi quando porto la testimonianza della Croce Rossa Italiana in questi consessi, e l’affetto della delegazione della Federazione Internazionale di x.com