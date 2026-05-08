Prova a evitare un controllo ad Asso e travolge due poliziotti | 21enne condannato a 6 anni per tentato omicidio

Un giovane di 21 anni è stato condannato a sei anni di reclusione per tentato omicidio e spaccio di droga. Lo scorso agosto, l’uomo aveva cercato di sfuggire a un controllo di polizia ad Asso, travolgendo due agenti e provocando loro ferite. La sentenza è stata emessa in seguito a un procedimento giudiziario che ha ricostruito gli eventi di quella giornata.

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Mohamed Kadiri è stato condannato a 6 anni per tentato omicidio e spaccio. Lo scorso agosto il 21enne aveva travolto due poliziotti ad Asso (Como) provando a evitare un controllo.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Asso, travolse due poliziotti nel tentativo di scappare: Mohamed Kadiri condannato a sei anniAsso (Como), 8 maggio 2026 – Nel tentativo di scappare durante un controllo di contrasto allo spaccio di stupefacenti, aveva ferito due poliziotti... Asso, tentato omicidio di due agenti: 6 anni per il ventunenne? Domande chiave Come ha fatto l'agente a salvarsi dallo schiacciamento contro l'auto? Cosa è successo esattamente quando il secondo poliziotto ha... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Università, l’allarme degli esperti: matricole sempre meno preparate ai test d’ingresso; Cerca una pensione per il tuo cane prima che arrivino le ferie: scegli chi propone asilo e notti di prova per evitare truffe; Contraddittoria la motivazione che non ammette le prove e poi rigetta la domanda per mancata prova; Guadagna il numero. Un'intervista e una prova pratica su 007 First Light. Prova a evitare un controllo ad Asso e travolge due poliziotti: 21enne condannato a 6 anni per tentato omicidioMohamed Kadiri è stato condannato a 6 anni per tentato omicidio e spaccio. Lo scorso agosto il 21enne aveva travolto due poliziotti ad Asso (Como) provando a evitare un controllo. fanpage.it Vittorio Feltri esplode sul vigilante sospeso: In questo Paese viene punito chi prova a evitare una tragediaLe parole di Vittorio Feltri sul vigilante sospeso dopo aver mostrato un’arma riaccendono il confronto su sicurezza, legittima difesa e protocolli. Vittorio Feltri difende il vigilante sospeso Nel suo ... msn.com Le dichiarazioni dell'ex granata Marco Ferrante che prova a caricare il Torino verso il debry Lo scherzetto Champions alla Juventus salverebbe la stagione A voi i commenti - facebook.com facebook Fortitudo, difesa di ferro e prova di forza: Avellino travolta al PalaDozza x.com