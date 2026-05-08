Questa sera, venerdì 8 maggio, va in onda su La7 una nuova puntata di Propaganda Live, condotto da Diego Bianchi. Il programma si occupa di analizzare l’attualità attraverso un mix di approfondimenti giornalistici, satira e narrazione civile. Durante la trasmissione, sarà presentato anche un reportage dal Libano realizzato da Francesca Mannocchi. La puntata si propone di offrire uno sguardo originale sugli eventi recenti e le questioni di attualità.

Diego Bianchi torna questa sera, venerdì 8 maggio, con un nuovo appuntamento di Propaganda Live, il programma della prima serata di La7 che racconta e analizza l’attualità con il suo sguardo originale tra approfondimento giornalistico, satira e narrazione civile. Anticipazioni e ospiti dell’8 maggio 2026. Al centro della puntata, il reportage affidato a Francesca Mannocchi, tornata in Libano, a Beirut, nei villaggi distrutti del sud del Paese, dentro un cessate il fuoco che continua a essere violato. Nel viaggio dalla capitale al confine meridionale, la giornalista ha ascoltato le voci degli sfollati e delle comunità che sostengono Hezbollah. Un documento che mostra come, anche lì, Israele stia consolidando una strategia già vista a Gaza: rendere la vita civile fragile e provvisoria.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Propaganda Live, Francesca Mannocchi propone un reportage dal Libano

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