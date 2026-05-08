Pronostico Siviglia-Espanyol sorpasso possibile | il digiuno continua

Da ilveggente.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato alle 16:15 si disputa la partita tra Siviglia ed Espanyol, valida per la trentacinquesima giornata della Liga. La sfida si svolge nello stadio di casa del Siviglia, con le probabili formazioni già definite e le scelte ufficiali che saranno comunicate prima del calcio d'inizio. La partita sarà trasmessa in diretta tv e disponibile in streaming, mentre entrambe le squadre cercano punti per migliorare la propria posizione in classifica.

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Siviglia-Espanyol è una partita della trentacinquesima giornata della Liga e si gioca sabato alle 16:15: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. Nell’ultimo turno di campionato un gol di Alexis Sanchez ha permesso al Siviglia di battere la Real Sociedad al “Sanchez Pizjuan” e di prendere un’importantissima boccata d’aria. Gli andalusi, infatti, sono in piena lotta per non retrocedere in Segunda Division: il successo di misura contro i baschi è stato fondamentale per abbandonare momentaneamente la zona rossa e scavalcare l’Alavés. Se la Liga terminasse oggi gli uomini di Luis Garcia sarebbero salvi: il problema è che restano ancora 4 gare da disputare ed il margine sulla terzultima è ridottissimo, di un solo punto.🔗 Leggi su Ilveggente.it

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