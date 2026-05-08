Pronostico Levante-Osasuna | le speranze rimangono vive

Venerdì si gioca la partita tra Levante e Osasuna, valida per la trentacinquesima giornata della Liga. Il Levante, dopo aver ottenuto cinque risultati utili consecutivi in casa, ha rafforzato le proprie chance di salvarsi. La sfida è importante per entrambe le squadre e sarà trasmessa in diretta, con formazioni ancora da definire. I tifosi seguono con attenzione questa partita che potrebbe influire sulla classifica finale.

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Levante-Osasuna è una gara della trentacinquesima giornata della Liga e si gioca venerdì: dove vederla, formazioni, pronostico Con i cinque risultati utili di fila che il Levante ha piazzato in casa, questa squadra ha riacceso le proprie possibilità di salvezza. Continuando, almeno per questo weekend, con un’altra vittoria, le percentuali salirebbero e anche di molto. (AnsaFoto) – Ilveggente.it E diciamo che l’impegno non è proprio impossibile per un semplice motivo: l’Osasuna, con i suoi 42 punti in classifica, non è salvo in maniera aritmetica ma visto che parliamo di una squadra che è al decimo posto non ha proprio nessuna possibilità di essere risucchiata nelle zone complicate.🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Levante-Osasuna: le speranze rimangono vive Notizie correlate I Windsor che partecipano alla messa di Pasqua sono sempre meno. Le tradizioni, però, rimangono vive a corteC’era un tempo in cui, il giorno di Pasqua, a Windsor, si svolgeva una coloratissima sfilata di royal. La Roma batte il Bologna 2-0 e tiene vive le speranze di EuropaLa Roma di Gian Piero Gasperini, al termine di una settimana complicata culminata con l’addio di Claudio Ranieri, resta concentrata in campo ed... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Pronostico Levante - Osasuna: analisi e quote; Levante UD - CA Osasuna | pronostico & migliori quote | 08.05.2026; Levante-Osasuna (venerdì 08 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. La giornata inizia dal ...; Pronostico UD Levante - Osasuna con quote del match di liga del 08-05-26. Pronostico Levante vs Osasuna – 8 Maggio 2026La sfida di La Liga tra Levante e Osasuna, in programma il 8 Maggio 2026 alle 21:00 allo Stadio Ciudad de Valencia, promette intensità tattica e grande ... news-sports.it