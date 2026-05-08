Sabato si gioca la partita tra Fulham e Bournemouth, valida per la trentaseiesima giornata di Premier League. Per il Fulham è la quindicesima partita consecutiva in campionato in cui spera di ottenere un risultato utile per consolidare la propria posizione in zona europea. La sfida si svolge in un contesto di classifica ancora aperto, con entrambe le squadre che cercano punti importanti per la loro stagione.

Fulham-Bournemouth è una partita della trentaseiesima giornata di Premier League e si gioca sabato: diretta tv, probabili formazioni, pronostico In ogni caso sarà una stagione da ricordare per il Bournemouth, che si presenta al match contro il Fulham – che ha poche possibilità di rientrare in zona Europa a due giornate dal termine – dopo 14 risultati utili di fila. E un sesto posto da difendere. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Nel corso dell’ultimo periodo, un poco, i padroni di casa hanno mollato: due sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque partite che hanno allontanato, come detto, la possibilità di rimanere nelle big del campionato inglese.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Fulham-Bournemouth: quindicesimo di fila per l’Europa

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