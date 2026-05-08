Pronostico Elche-Alavés | mettono il punto esclamativo

Sabato si gioca la partita tra Elche e Alavés, valida per la trentacinquesima giornata della Liga. Le due squadre si trovano a distanza di due punti in classifica, una differenza che può influenzare le strategie di gioco. La sfida si terrà in una giornata che potrebbe rivelarsi decisiva per entrambe, con dettagli su orari, formazioni e modalità di visione ancora da definire.

Elche-Alaves è una gara della trentacinquesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico Sono due i punti di differenza in classifica tra queste due squadre ma fanno tutta la differenza di questo mondo. Infatti, l’Elche, con 38, è 14esima e quindi fuori dalla zona retrocessione, l’Alaves, con 36, sarebbe retrocesso al momento. Ma tutto può succedere. Pronostico Elche-Alaves: mettono il punto esclamativo (AnsaFoto) – Ilveggente.it Certo, per l’Elche è sicuramente l’occasione della vita. Perché di fatto, allungando a cinque punti sulla zona rossa, a tre giornate dal termine, avrebbe quasi la certezza che il prossimo anno sarà di nuovo nel massimo campionato spagnolo.🔗 Leggi su Ilveggente.it

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