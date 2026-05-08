Processo Maradona | È morto dopo almeno 12 ore di agonia Gli imputati rischiano 25 anni di carcere

Nel processo per la morte di Diego Maradona, emergono nuove testimonianze che indicano come il calciatore sia morto dopo almeno 12 ore di agonia. Gli imputati coinvolti rischiano una pena fino a 25 anni di carcere. Le dichiarazioni ripropongono le criticità del sistema sanitario che avrebbe dovuto assistere l’ex campione, riaprendo vecchie ferite e portando alla ribalta le responsabilità legate alla sua morte.

Le nuove testimonianze al processo sulla morte di Diego Maradona riaprono ferite profonde e accusano il sistema sanitario che avrebbe dovuto assisterlo. Sette imputati rischiano fino a 25 anni di carcere per presunte negligenze fatali.🔗 Leggi su Fanpage.it

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