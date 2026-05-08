Probabili formazioni Avellino-Modena | le scelte di Ballardini per la 38ª giornata

Nella giornata di domani si gioca la 38ª partita di campionato con l’Avellino che si prepara ad affrontare il Modena. Il tecnico Ballardini sta definendo gli ultimi dettagli sulla formazione, con alcune ipotesi di un assetto più offensivo in vista della partita decisiva per la corsa ai playoff. Le scelte finali saranno annunciate poco prima del fischio d’inizio.

Ballardini prepara l’undici per la sfida decisiva contro il Modena: possibile formazione offensiva per inseguire i playoff.Le probabili formazioniAvellino (4-3-1-2): Daffara; Cancellotti, Enrici, Izzo, Missori; Sounas, Palmiero, Besaggio; Palumbo; Biasci, Patierno. Allenatore: BallardiniModena.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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