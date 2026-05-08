Primo Check in Diretta nel mondo della Scherma | la Storia in diretta su Sportface TV

A Riccione si svolge il primo evento al mondo di “Check in Diretta” dedicato alla scherma, trasmesso su Sportface TV. L’evento si tiene durante il Gran Premio Giovanissimi e coinvolge la trasmissione in diretta del giudizio arbitrale. Questa iniziativa rappresenta una novità nel settore, portando alla visibilità pubblica le decisioni dei giudici in tempo reale. La manifestazione interessa atleti, tecnici e spettatori presenti all’impianto.

Riccione ospita una rivoluzione nella trasparenza del giudizio arbitrale durante il Gran Premio Giovanissimi. Per la prima volta nella storia della scherma italiana e internazionale, la Federazione Italiana Scherma (FIS) ha sperimentato il “check in diretta” con microfono aperto sulla coppia arbitrale. Questo durante il 62° Gran Premio Giovanissmi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving, iniziato ieri a Riccione. La grande manifestazione assegna gli scudetti Under 14 e ha visto l’introduzione di audio e immagini live dei check arbitrali su una stoccata rivista al video. L’esperimento si è svolto nelle fasi finali trasmesse in diretta su “Assalto – La TV della Scherma”, piattaforma federale ospitata da Sportface e disponibile anche su Amazon Prime Video.🔗 Leggi su Sportface.it

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