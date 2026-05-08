Recentemente, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima una norma della regione Friuli-Venezia Giulia che prevedeva il principio «prima gli italiani» nelle assegnazioni di case popolari. La decisione arriva dopo un ricorso presentato contro la legge regionale, ritenuta discriminatoria. Nel frattempo, alcuni giudici hanno affermato che le politiche sulla gestione dei migranti possono andare oltre le scelte politiche, evidenziando come alcune norme siano considerate reato.

Le toghe scavalcano la politica sulla gestione dei migranti. La Consulta boccia il Friuli-Venezia Giulia sulle case popolari: «Vivere qui non conta». Mentre per la Corte di giustizia Ue il criterio dei 10 anni di residenza per il reddito di cittadinanza è «discriminante». Altro che remigrazione! Con il vento che tira dalle parti dei tribunali dall’Italia non solo non se ne andrà nessuno, ma avere la cittadinanza italiana conterà come il due di coppe quando è briscola bastoni. E a proposito di «bastoni» ecco due sentenze fresche fresche, una della Corte costituzionale, l’altra della Corte di giustizia Ue: entrambe sembrano appunto svuotare di priorità l’essere cittadini italiani ma anche essere stranieri da diverso tempo in Italia.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - «Prima gli italiani»? Per i giudici è reato

Malagiustizia: quando la giustizia è ingiusta - FarWest 27/01/2026

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