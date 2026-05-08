Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Il prezzo del gas all’ingrosso viene aggiornato quotidianamente e oggi, 8 maggio 2026, il valore del PSV si riferisce alle quotazioni attuali. La giornata registra variazioni rispetto ai giorni precedenti, con il prezzo che si muove in risposta alle condizioni di mercato e alle offerte di vendita e acquisto. I dati disponibili mostrano le tendenze di breve termine, con indicazioni sui livelli di domanda e offerta nel settore del gas naturale.

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Oggi, 8 Maggio 2026, il prezzo del gas naturale all’ingrosso sul mercato italiano PSV (Punto di Scambio Virtuale) si attesta a 44,5 euroMWh, che corrisponde a circa 0,423 euroSmc (conversione effettuata considerando il coefficiente standard di 1 MWh = 10,7 Smc). L’andamento del PSV nelle ultime settimane mostra una fase di relativa stabilità, con oscillazioni contenute attorno ai 44-48 euroMWh (0,41-0,45 euroSmc). Dopo il picco registrato a inizio aprile, quando il prezzo aveva superato i 58 euroMWh (0,54 euroSmc), si è osservata una progressiva discesa e successiva stabilizzazione.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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