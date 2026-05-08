Prezzi nell’agroalimentare locale | stabile il Grana Padano scende il burro

Durante la seduta di borsa del 7 maggio presso la Camera di commercio di Piacenza, sono stati comunicati i dati sui prezzi dei prodotti agroalimentari locali. Il prezzo del Grana Padano è rimasto invariato rispetto alle settimane precedenti, mentre quello del burro ha registrato una diminuzione. La riunione ha fornito un quadro di stabilità generale per l’economia agricola della zona.

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La seduta di borsa svoltasi il 7 maggio presso la Camera di commercio dell’Emilia, sede di Piacenza, ha delineato un panorama di generale stabilità per l’economia agricola locale. Le Commissioni Tecniche, sulla base delle rilevazioni condotte presso gli operatori, hanno registrato un andamento.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Grana Padano in stick richiamato, il motivo dell’allertaLa sicurezza alimentare è un tema delicato, che tocca da vicino la nostra quotidianità, ovviamente. Treviglio, smascherato il venditore online di Grana Padano abusivoUn tentativo di speculazione commerciale sulla pelle della sicurezza alimentare è stato smascherato a Treviglio, dopo che un cliente aveva segnalato... Approfondimenti e contenuti Berni: Il Grana Padano riparte. I prezzi bassi aiutano i consumiI dazi americani tornati al livello fisiologico del 15%, l’accordo con i produttori di latte appena raggiunto al ministero dell’Agricoltura: i produttori di Grana Padano guardano ora con fiducia al ... repubblica.it Mercato locale e listino prezzi: «La resilienza di prodotti tipici e derivati industriali garantisce stabilità». A presentare l’analisi è la Camera di Commercio dell’Emila, dopo la seduta a Piacenza di giovedì 23 aprile, in cui è stato esaminato l’andamento del listino prezzi. «Uno strumento fondamentale - ric ... ilpiacenza.it