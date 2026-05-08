Prevost nel Duomo di Napoli | l' omaggio a San Gennaro la citazione di Bergoglio e la benedizione per Napoli

Nel Duomo di Napoli si è svolta una cerimonia che ha visto la presenza del Papa, il quale ha reso omaggio a San Gennaro e ha pronunciato alcune parole citando un pontefice precedente. Durante l'evento, il Papa ha anche impartito una benedizione alla città. La visita papale ha avuto una durata di circa un'ora ed è stata la prima tappa del suo soggiorno napoletano, dopo aver visitato Pompei nella mattinata.

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Napoli abbraccia il Papa e Leone XIV si fa abbracciare. Un'ora circa densa di emozioni quella trascorsa dal Santo Padre all'interno del Duomo di Napoli, prima tappa cittadina della sua visita dopo la mattinata trascorsa a Pompei. Prevost si è fermato prima sul sagrato e ha salutato le centinaia.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Prodigio di San Gennaro 2026, sabato 2 maggio alle 16.30 la celebrazione nel Duomo di Napoli Napoli, bagno di folla per Papa Leone: al Duomo bacia l’ampolla di San GennaroPapa Leone XIV è arrivato a Napoli dopo la visita di questa mattina a Pompei, dove ha preso parte alla tradizionale Supplica alla Madonna. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Papa Leone XIV a Pompei e a Napoli per la visita pastorale: Basta guerre; A Napoli tutto pronto per la visita di Papa Leone, in città arriva la Papamobile. Al Duomo l'incontro con la mamma di Domenico; La visita di Papa Leone XIV a Pompei e Napoli: il programma completo di venerdì 8 maggio; Napoli abbraccia Leone: tutte le tappe della visita del Pontefice. Si è sciolto il sangue di San Gennaro poco prima che Papa Leone XIV arrivasse al Duomo di NapoliIl sangue di San Gennaro si è sciolto oggi, venerdì 8 maggio, in occasione della visita pastorale di Papa Leone XIV a Napoli: è un evento raro ... fanpage.it Papa Leone XIV: Grazie Napoli per il calore che sai dare(LaPresse) La visita pastorale di Papa Leone XIV in Campania - dopo aver fatto tappa a Pompei in mattinata con l'omaggio alla Madonna - prosegue con l'arrivo al Duomo di Napoli. Prevost ... ilmattino.it Visita Pastorale a Napoli: Incontro con il Clero e i Consacrati nel Duomo di Napoli (8 maggio 2026): Parole del Santo Padre prima dell'incontro con i Vescovi, il clero, i religiosi e le religiose Ciao Napoli! Buongiorno! Sono venuto a Napoli per trovare questo cal - facebook.com facebook Nel duomo di #Napoli, “città dai mille colori”, #LeoneXIV incontra il clero, incoraggiando a promuovere “la religiosità popolare spontanea ed effervescente” per fare fronte alle piaghe di violenza, disoccupazione e dispersione scolastica Leggi qui x.com