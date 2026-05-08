Prevost nel Duomo di Napoli | l' omaggio a San Gennaro la citazione di Bergoglio e la benedizione per Napoli
Nel Duomo di Napoli si è svolta una cerimonia che ha visto la presenza del Papa, il quale ha reso omaggio a San Gennaro e ha pronunciato alcune parole citando un pontefice precedente. Durante l'evento, il Papa ha anche impartito una benedizione alla città. La visita papale ha avuto una durata di circa un'ora ed è stata la prima tappa del suo soggiorno napoletano, dopo aver visitato Pompei nella mattinata.
Napoli abbraccia il Papa e Leone XIV si fa abbracciare. Un'ora circa densa di emozioni quella trascorsa dal Santo Padre all'interno del Duomo di Napoli, prima tappa cittadina della sua visita dopo la mattinata trascorsa a Pompei. Prevost si è fermato prima sul sagrato e ha salutato le centinaia.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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