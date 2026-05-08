Previsioni meteo per Avellino – 9 maggio 2026

Il 9 maggio 2026 ad Avellino il cielo sarà parzialmente soleggiato, con alcune nubi sparse che si presenteranno al mattino. Durante la giornata, le condizioni meteo resteranno stabili e senza precipitazioni significative. La temperatura massima prevista sarà di circa 22 gradi, mentre quella minima si aggirerà intorno ai 12 gradi. Ventilazione leggera proveniente da nord-est, senza variazioni rilevanti durante le ore diurne.

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Ad Avellino il 9 maggio 2026 la giornata sarà parzialmente soleggiata, con alcune nubi sparse al mattino. Non sono previste piogge.La temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 10°C, mentre lo zero termico si attesterà a 3485 metri.I venti saranno deboli al mattino e al pomeriggio.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Previsioni meteo per Avellino – 1 maggio 2026Ad Avellino il 1 maggio 2026 sarà una giornata di bel tempo con sole splendente per l’intero arco della giornata. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Previsioni meteo per Avellino – 4 maggio 2026; Previsioni meteo per Avellino – 8 maggio 2026; Meteo Napoli e Campania, le previsioni di venerdì 8 maggio; Previsioni meteo per Avellino – 6 maggio 2026. Meteo, dall'11 maggio nuove perturbazioni verso l'Italia: la tendenzaAl mattino nuvolosita' variabile sulla Calabria meridionale. Molte nuvole anche compatte nel resto del settore con possibili piogge localmente anche moderate e locali rovesci nel nordovest della Calab ... meteo.it METEO DOMANI - Sabato 9 MaggioPrevisioni meteo per domani Sabato 9 Maggio. METEO e PREVISIONI del tempo in Italia ed Europa sempre aggiornate a cura di Antonio Sanò. Su iLMeteo.it trovi le previsioni e le notizie meteo per tutte l ... ilmeteo.it Rimini, 9 maggio 2026: previsioni meteo dal cielo coperto al sole di tarda mattinata Leggi qui: https://altarimini.it/rimini-9-maggio-2026-previsioni-meteo-dal-cielo-coperto-al-sole-di-tarda-mattinata.php - facebook.com facebook Previsioni meteo del weekend: sabato con il sole, domenica incerta x.com