Previsioni meteo per Avellino – 9 maggio 2026

Da avellinotoday.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 9 maggio 2026 ad Avellino il cielo sarà parzialmente soleggiato, con alcune nubi sparse che si presenteranno al mattino. Durante la giornata, le condizioni meteo resteranno stabili e senza precipitazioni significative. La temperatura massima prevista sarà di circa 22 gradi, mentre quella minima si aggirerà intorno ai 12 gradi. Ventilazione leggera proveniente da nord-est, senza variazioni rilevanti durante le ore diurne.

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Ad Avellino il 9 maggio 2026 la giornata sarà parzialmente soleggiata, con alcune nubi sparse al mattino. Non sono previste piogge.La temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 10°C, mentre lo zero termico si attesterà a 3485 metri.I venti saranno deboli al mattino e al pomeriggio.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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